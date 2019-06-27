27 июня 2019 | Время чтения 15 мин

Станислав Стремидловский, , 13:37 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Обзор украинской региональной прессы. 20 — 26 июня 2019 года.

«Панорама» (Сумы) рассуждает о том, как смена власти в Молдавии может повлиять на Украину. После того, как диаметрально противоположные по внешнеполитическим взглядам Игорь Додон и Мария Санду, в стране возникло двоевластие — появились два президента, два премьер-министра и два спикера парламента. Обе стороны вывели на улицы своих сторонников, так что градус противостояния в стране резко возрос. Неизвестно, чем бы он закончился, но тут свое слово сказали США — 14 июня в центральный офис Демократической партии Молдавии (ДМП), противостоящей Додону и Санду, приехал посол США Дерек Хоган. После этого ДМП сдалась, а ее лидер Влад Плахотнюк покинул страну. Почему США сделали этот ход, до конца пока неясно. Фактически произошедшее означает полную победу пророссийских сил в Молдавии. «Европейский фасад» в виде «новой демократки» Санду нужен им только для поддержания отношений с ЕС и США. Появление не просто пророссийского Приднестровья, а целой страны, которая стала союзником «страны-агрессора», непосредственно угрожает обороне юга Украины. Найдет ли новый президент Украины адекватный ответ на этот вызов — неизвестно.

21 июня Днепропетровск посетила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, сообщает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Она — лидер нового поколения. «Не удивительно, что и формат встречи с замминистра в Днепре был инновационный, — продолжает издание. — Мы общались не в официальной обстановке, а в уютном кафе за чашечкой кофе, где в узком женском кругу обсудили важные проблемы общества. Среди них — гендерное равенство, евроинтеграция, проблемы оккупированных территорий. На встречу собрались редакторы днепровских СМИ, журналистки, общественницы, представительницы местного самоуправления. Прежде всего нас интересовал вопрос: что сделано министерством информации для того, чтобы Украина заявила о себе как европейская держава? Что сделано, чтобы правдивая информация достигала ушей наших земляков, живущих в оккупации? Как выяснилось, ведомству Эмине Джапаровой есть чем гордиться. На данный момент по инициативе министерства построены 4 (! — Ред.) телебашни для трансляции украинских телеканалов на оккупированные территории. Подготовлено две комплексные информационные стратегии для Крыма и Донбасса, реализовывается коммуникационная стратегия гендерного равенства. В 2015 году создан кабельный телеканал, который рассказывает правду об Украине всему миру. Сняты десятки роликов: о нашей армии, наших прекрасных городах. Выходит часопис «Крыминформ».

Запорожская АЭС начала работу над строительством хранилища ядерных отходов, передает «Новый день» (Запорожье). Этот объект — продолжение усовершенствованного комплекса по переработке радиоактивных отходов ЗАЭС, но одновременно и самостоятельный объект. «На протяжении более 30 лет мы собираем радиоактивные отходы со всей атомной станции. И в настоящее время емкость хранилищ, предусмотренных проектом для шести энергоблоков, подходит к концу. Они заполнены где-то на 90% процентов. Стоит напомнить, что согласно проекту, на территории Запорожской АЭС еще в 80-х годах было отведено место для продолжения хранилища для хранения РАО, такого же типа, как и те, которые работают сегодня — капитальные железобетонные хранилища. Однако мы пошли другим путем, поскольку понимаем, что рано или поздно наступит момент, когда РАО необходимо будет вывозить с площадки Запорожской АЭС. Поэтому мы переделали проект капитального хранилища в хранилище легкого типа», — пояснил заместитель начальника цеха дезактивации по эксплуатации и обращению с радиоактивными отходами Сергей Пихтин. Согласно проекту, хранилище легкого типа рассчитано на 1300 железобетонных контейнера. И учитывая, что в каждом из них будет по четыре «бочки», поэтому в общем количестве хранилище сможет одновременно разместить 5200 контейнеров с РАО. Ориентировочно полностью этот объект будет сдан в эксплуатацию в 2021 году.

Украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская», информируют BukNews (Черновцы). Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, которые были по обе стороны. Кроме того, за разведением войск наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

Журналист портала «За Збручем» (Тернополь) съездил отдохнуть в Турцию, после чего поделился своими впечатлениями: «Хотел бы предостеречь всех из славного племени «хомо советикус» и просто среднестатистических украинских обывателей (к которым принадлежу сам): войдя в столовую более или менее приличного туристического турецкого отеля, следите за собственными челюстью и глазами. Первая у вас может невольно отвиснуть, а вторые — полезть на лоб. Сам я не являюсь ни особым гурманом, ни рабом желудка, но огромное разнообразие блюд, напитков, фруктов и кондитерских изделий, которые можно брать сколько угодно, вызывают инстинктивное желание попробовать сразу (!). И все (!)… Еще одно дьявольское искушение для нашего брата — бар алкогольных напитков, где тоже можно брать все, что душе угодно (!). А главное — «на халяву» (!)… Когда услышал (да простят меня правоверные мусульмане) похоже на вой распевание муллы из мечети в центре города, которое призывало к очередному намазу, то невольно оглянулся вокруг. Ничего особенного, однако, не произошло. Никто не взялся стелить зеленые коврики и падать на них… Мое невежество в истории Турции дало мне повод для очередного удивления — официальная идеология Турецкой республики сформирована создателем современной Турции и ее первым президентом Кемалем Ататюрком, включает, среди прочего, пункт о светскости государства и, соответственно, о законодательном отделении от нее религии… Определив рамки религии в государстве и отдав аллаху аллахово, Турция развила в полную силу культ своего первого президента… Неуклюжим движением сбрасываю на пол столовой тарелку, которая со звоном разбивается… В глазах у мальчика-официанта, который тут же всплывает рядом, ни одного намека на недовольство или раздражение… Я снисходительно смотрю на молодого турка, который ловко возится рядом, вытирая все наделанное мной. Я могу при желании даже почувствовать какую-то моральную сатисфакцию: не исключено, что лет так 500 назад кто-то из его предков — некий эфенди, мурза или паша — чувствовал себя полноправным хозяином моих пра-пра-пра-прародителей».

Владелица предприятия в Польше вывезла украинца умирать в лес, пишут «Волинські Новини» (Луцк). 36-летний украинец работал на предприятии по производству гробов близ города Новы-Томысль. Тело мужчины нашли лесники недалеко от города Вонгровец в Великопольском воеводстве. «Полицейские выяснили, что в жаркий день ему стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда работники сообщили владелице, она запретила вызвать карету скорой помощи и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что потерявший сознание человек исчез. Не было его и дома, где жил. При странных обстоятельствах исчез также один из украинцев, который с ним жил и работал», — пояснил представитель полиции Анджей Боровяк. Он добавил, что после изучения всей информации владелицу фирмы взяли под стражу. По информации Боровяка, доказательства и другие материалы дали основания для выдвижения обвинения в неоказании помощи, а также непреднамеренном причинении смерти. За это грозит до пяти лет заключения. Умерший украинец не болел, ранее не терял сознания, у него не было эпилепсии, говорит его жена. На Украине трое его несовершеннолетних детей остались без отца.

Тело Василия Чорнея, который погиб в Польше, привезли на Прикарпатье, рассказывает «Курс» (Ивано-Франковск). В дом семьи с самого утра идут односельчане, чтобы проститься с погибшим. Население села Троица, откуда поехал Василий, составляет менее двух тысяч человек. Почти в каждом хозяйстве кто-то уехал на заработки. Нелегальная работа часто похожа на рабство, говорят крестьяне. Василий жаловался на тяжелые условия труда, говорят родственники. Впрочем, возвращаться не хотел, потому что слишком были нужны деньги. «Деньги не выплачивали, он не имел с чем поехать домой. Будто за смертью поехал», — сообщила жена погибшего.

Священнику Православной церкви Украины из Ровно Виталию Друзюку запретили совершать богослужения, пока он не попросит прощения, информирует «Рівне Вечірнє» (Ровно). Указ издал архиепископ Ровенский и Острожский Иларион. Отец Виталий уже 19 лет служит в храме, который находится на перекрестке улиц Шухевича и Богоявленской. Однако поддерживает почетного патриарха Филарета, а не митрополита Епифания. Когда Друзюк ездил на собор в Киев, где объявили о возобновлении деятельности Киевского патриархата. «Две недели на меня давили. Хотели коварством перевести наш приход из Киевского патриархата в Православную церковь Украины. Однако мои прихожане и я очень уважаем и поддерживаем патриарха Филарета. Нам очень обидно за то, что откровенно льется грязь против человека, которому мы обязаны украинской Церковью. Считаю дикостью все заявления от митрополита Епифания и его окружения, которые сводятся к тому, что Филарет не в своем уме», — заявил священник. По его словам, после возвращения в Ровно он обнаружил, что все замки в церкви заменили. Действовали коварно: пришли к старосте, взяли ключи и заменили замки. Прихожане храма шокированы случившимся, ведь мы принадлежим Киевскому патриархату, но ПЦУ это безразлично. Кроме этого, они еще и выставили вокруг храма, который строим, охрану из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Думская» (Одесса): «Священник Виталий Сеник, которого недавно патриарх Филарет назначил «настоятелем» одесского Рождественского собора, пытался вместе со своими сторонниками захватить указанный храм, а также управление Одесской епархии поместной Православной церкви Украины. Об этом говорится в обращении епархии на имя митрополита Епифания. «Запрещенный в священнослужении, бывший клирик нашей епархии, протоиерей Виталий Сеник (отец депутата облсовета от «ОппоБлока» Романа Сеника — Ред.), заручившись поддержкой «указов», изданных почетным патриархом Филаретом, пытался со своими сторонниками захватить помещение, где расположено управление Одесской епархии и кафедрального храма. 25 июня 2019 года духовенство епархии, собравшись на общем собрании в кафедральном соборе Рождества Христова города Одессы, категорически осудили антицерковные действия протоиерея Виталия Сеника и его сторонников», — отмечается в письме. В епархии добавили, что с помощью сотрудников полиции, священников поместной церкви, а также неравнодушных верующих захват удалось предотвратить. Сейчас священники ПЦУ организовали дежурство в епархиальном управлении».

Многие сейчас обвиняет новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в том, что ПАСЕ приняло решение вернуть российскую делегацию в состав Ассамблеи и снять санкции с России, размышляет «Галичина» (Ивано-Франковск). Однако министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение о возвращении России в ПАСЕ было принято еще до президентских выборов. И это произошло бы при любом развитии политической ситуации на Украине. Поэтому не нужно обвинять в сложившейся ситуации, ни Зеленского, ни Порошенко или кого-то другого и быть честными перед избирателями, заявил Климкин.

«Таймер» (Одесса) объясняет, как надо понимать решение ПАСЕ снять санкции с России. Если отставить в сторону эмоции и попытаться подумать здраво, можно понять: подобный исход событий был предопределен, и предопределила его именно позиция Украины. В 2014 году Украина действительно получила мощную дипломатическую и политическую поддержку мирового сообщества. И это, видимо, породило у власть имущих опасную иллюзию, что так будет всегда и что Украина в этой ситуации может позволить себе попросту сидеть на берегу и ждать, пока мимо нее проплывет труп врага, попутно используя конфликт с Россией и противостояние в Донбассе в далеко не всегда чистоплотных внутренних политических играх. Все дипломатические инициативы украинской стороны носили чисто формальный характер. Сочувствие международного сообщества — это, конечно, здорово, но это вовсе не означает, что это самое сообщество будет решать за Украину ее проблемы, причем за свой счет. Первые звоночки в этом смысле для Украины стали звучать уже достаточно давно. Одним из них стало практически полное отсутствие реакции «друзей Украины» на инцидент с украинскими катерами в Керченском проливе. Вторым — заседание Совбеза ООН по поводу выдачи Россией своих паспортов жителям неподконтрольной части Донбасса. Нынешнее решение ПАСЕ является, по всей видимости, третьим, и уже последним звонком. Если Украина не проявляет стремления разрешить проблему, то ее будут решать без Украины, за спиной Украины и без учета интересов Украины — именно так и следует понимать это решение.

Почти 30% закарпатцев открыто идентифицируют себя русинами, сообщают «Новини Закарпаття» (Ужгород). В социальной сети Facebook в группе «Клуб закарпатцев» проходит опрос участников с вопросом: «Какова ваша национальность?». В голосовании приняло участие почти 1000 участников группы, среди них почти 30% открыто идентифицируют себя русинами. Русины признаны как национальное меньшинство в 22 странах мира, они имеют свои национальные диаспоры, отдельные от украинских. На последней переписи населения, которая проходила на Украине в 2001 году, русинами себя признали 10 183 человек. При том, что графы «русины» в переписном листе не было.

В аэропорту Братиславы задержали пропагандистов неонацизма, которые прилетели из Киева, передает Mukachevo.net (Мукачево). 24 июня полиция Словакии задержала в международном аэропорту Братиславы трех пассажиров авиарейса из Киева с багажом в котором обнаружили неонацистские материалы. Отмечается, что задержанные — два словака и один гражданин Чехии. Среди материалов, которые они пытались провести, были майки с неонацистской символикой и изображением солдат СС. В связи с этим их подозревают в пропаганде экстремизма и расовой нетерпимости, за что в Словакии предусмотрено уголовное наказание.

Протестные акции в Тбилиси продолжаются уже несколько дней подряд, рассказывает Zaxid.net (Львов). Они направлены против действующей власти, хотя лозунги демонстрантов в основном антикремлевские. Самое интересное, что спровоцировал эти пертурбации русский православный коммунист. Напомним вкратце развитие событий. 20 июня в Тбилиси в здании парламента началось 26-е заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Председательствовал на ней российский депутат Сергей Гаврилов. Грузин возмутило именно то, что этот Гаврилов уселся в кресло парламентского спикера, да еще вел заседание на русском языке. Из источников, близких к украинской делегации на 26-й сессии МАП, стало известно, что в повестке дня был вопрос «церковного раскола на Украине», то есть создание ПЦУ. И только срыв дальнейшего заседания грузинскими протестующими не дал возможность рассмотреть его. И как тут не вспомнить, что именно 20 июня экс-патриарх Филарет проводил раскольнический собор, чтобы заявить о восстановлении УПЦ КП, ликвидации ПЦУ и неправомочности томоса об автокефалии. Случайность? Не думаю. Очевидно, был расчет на то, что сборище Филарета будет эффективным. А тогда в Тбилиси можно было бы заявить, что украинская Церковь отказалась от томоса и вернулась в лоно материнской Церкви. Но не сложилось ни с первым, ни со вторым.

Туристов на Херсонщине расстраивает отсутствие сервиса, пишет «Новий день» (Херсон). Цены на жилье по сравнению с 2018 годом выросли на 15−20%, но найти экономный вариант в ущерб удобствам все еще можно. Кроме того, как говорят в местных отелях, в этом году на украинских пляжах заметно прибавилось белорусов и россиян. Как говорит директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук, самые популярные направления этого года на побережье Черного моря — это Коблево, Затока и Железный Порт. «Число украинских туристов, к сожалению, не увеличивается, но их поток стабильно высокий. Очень много наших соотечественников все-таки выбирают заграничные курорты. Зато количество иностранцев заметно прибавилось. В этом году много туристов из Белоруссии, Польши и даже Германии за счет различных музыкальных и гастрономических фестивалей. Отдыхающих могло быть еще больше, если бы не плохие дороги», — сказал Царук. Что касается Херсонщины, то, как и на других черноморских курортах, больше всего туристов расстраивает отсутствие сервиса при достаточно высоких ценах. «Цены на отдых во многих пансионатах Железного Порта в сезон просто космические. При этом сервис оставлять желать лучшего. В самом поселке в разгар сезона процветает криминал — говорят, в прошлом году охранники ночного клуба парня до смерти избили. Если хочется именно на Херсонское черноморское побережье, то лучше в соседние поселки съездить — Большевик и Лазурное: цены там ниже, хотя инфраструктура хуже, но зато спокойнее и чище», — отмечает Карина Моргаева из Запорожья. Больше цен девушку разочаровали дороги. «Ехали мы из Запорожья, и дорога у нас заняла более восьми часов. Водителю даже приходилось останавливаться из-за глубины ям», — рассказывает Карина.