Найроби, , 13:40 — REGNUM

Депутат из Кении был арестован после того, как он якобы заявил, что будет «избивать» всех иностранных бизнесменов, если те не покинут страну, передает ВВС Africa.

В коротком видео, быстро распространившемся в соцсетях, Чарльз Нягуа Каньи говорит, что танзанийские и угандийские торговцы занимаются кенийским бизнесом и «пора положить этому конец». Каньи, также известный под псевдонимом Jaguar, является членом правящей партии Кении «Jubilee».

»Посмотрите на наш рынок, танзанийцы и угандийцы забрали наш бизнес, с нас хватит, мы даем им 24 часа», — сказал Каньи, окруженный толпой сторонников, которые в ответ на его заявление выкрикивали одобрительные реплики.

Из-за слов депутата между Кенией и Танзанией разгорелся дипломатический скандал. Премьер-министр Танзании вызвал кенийского Верховного комиссара для объяснения ситуации. После того, как премьер-министр Танзании Кассим Маджалива встретился с Верховным комиссаром Кении Даном Казунгу, Маджалива сообщил жителям своей страны, что высказывание не имеет никакого отношения к позиции кенийского правительства, как его заверили на встрече.

Со своей стороны, лидер оппозиции Танзании Фриман Мбове заявил, что слова Каньи нельзя игнорировать.

Впоследствии депутат Каньи на своей странице в социальной сети Твиттер сообщил, что его заявление было неверно истолковано и заверил читателей в том, что в Кении «приветствуются все иностранцы».

Кения является экономическим центром Восточной Африки, привлекая людей со всего региона. Многие переезжают туда, чтобы заработать, что зачастую вызывает недовольство местных жителей.