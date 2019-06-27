Барнаул, , 13:34 — REGNUM

Довольно смелое заявление сделал губернатор Алтайского края Виктор Томенко по итогам участия в заседании Государственного совета по вопросу развития автодорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения, которое провёл накануне, 26 июня, президент России Владимир Путин. Судя по официальной информации, опубликованной на сайте регионального правительства, к 2030 году в крае хотят добиться нулевой смертности от ДТП.

«Что касается обеспечения безопасности дорожного движения и снижения показателей смертности, то здесь нам необходимо уменьшить сегодняшние показатели примерно в три раза к 2024 году. Необходимо двигаться в направлении достижения нулевой смертности к 2030 году», — заявил глава Алтайского края, напомнив, что в рамках федерального по развитию безопасных и качественных дорог в регионе принят аналогичный региональный проект.

Напомним, согласно данным Алтайкрайстата, за январь-апрель 2019 года в результате ДТП в крае погиб 51 человек, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В пересчёте на 100 тысяч населения этот показатель составляет 6,7.