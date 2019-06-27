Киев, , 13:37 — REGNUM

Участница студии «Квартал 95» Елена Кравец намерена остаться актрисой и админдиректором студии и не хочет идти в политику. Об этом она заявила 26 июня на своей странице в социальной сети Instagram.

«Многие думают и говорят, что я бросаю творчество и ухожу в политику. Официально сейчас заявляю со всей ответственностью, что ничего подобного не предвидится, я остаюсь в студии «Квартал 95», остаюсь верна сцене, так сказать», — прокомментировала она.

Актриса отметила, что любые Кравец Елены Юрьевны, значащиеся в списках кандидатов в Верховную раду, являются тёзками и не имеют к ней никакого отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Кошевой — актёр студии «Квартал 95», которую возглавлял нынешний президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что не намерен идти в политику или занимать какие-либо государственные должности.

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