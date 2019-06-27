Магас, , 13:22 — REGNUM

Начинать свою деятельность с резких кадровых перемен врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов не намерен. Отправлять правительство в отставку не в его планах. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов сразу после своего назначения 26 июня.

По словам Калиматова, прежде он бы хотел познакомиться с каждым из чиновников, посмотреть на их эффективность, а уж потом делать выводы.

«Надо сперва изучить ситуацию, насколько ответственно работник подходит к исполнению своих обязанностей, его семейное положение. Резких движений кадровых не будет, будем смотреть на опыт работы человека», — приводит слова Калиматова интернет-газета «Ингушетия».

Сегодня, 27 июня, в ходе его представления органам власти республики, Калиматов подчеркнул, что задачи, которые перед ним поставило руководство страны, назначая на эту должность, понятны, и для их выполнения ему важна поддержка всех представителей органов власти. Стоит отметить, что бывший глава республики Юнус-Бек Евкуров, напротив, считает, что Ингушетии нужна «новая кровь». В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 26 июня он заявил:

«Я не осмелюсь говорить, справился с задачей или нет, но старался, как мог. Я осмелюсь сказать, что нужна новая команда, новые люди».

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня президент РФ принял прошение Юнус-Бека Евкуров об отставке с должности главы Ингушетии. Временно исполнять обязанности главы субъекта назначен Махмуд-Али Калиматов, бывший прокурором республики в период с 2004 по 2007 годы.