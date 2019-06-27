Симферополь, , 13:21 — REGNUM

Власти Крыма не намерены контактировать с новым «постоянным представителем» президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем. Как заявил руководитель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, такая вероятность исключена.

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«Ни о каких переговорах не может быть речи. Постпред Зеленского никакого отношения к Крыму не имеет», — приводит РИА Новости слова Гемпеля.

Глава комитета отметил, что должность представителя украинского лидера Владимира Зеленского «фейковая» и происходящее «больше напоминает клоунаду, которую даже не стоит принимать во внимание».

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Гемпель подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью России и на полуострове уже есть полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе, а представитель чужого государства жителям республики не нужен.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым стал российским регионом по результатам всенародного референдума, проведённого после произошедшего в феврале 2014 года госпереворота на Украине. На нём подавляющее число избирателей полуострова высказались за вхождение Крыма и Севастополя в состав России.

Киев с таким решением не согласен и до сих пор считает Крым своим регионом, только «оккупированным российским агрессором». Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выражал уверенность, что Украина вернёт Крым. Глава государства заявлял, что полуостров снова войдёт в состав Украины, когда в России сменится власть. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма окончательно закрыт.