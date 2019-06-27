Вашингтон, , 13:12 — REGNUM

Администрация Дональда Трампа до сих пор не смогла применить уроки, извлеченные из войны в Персидском заливе в 1991 году, заявили 25 июня три бывших чиновника, которые служили Джорджу Бушу-старшему. По их словам, еще многое предстоит сделать, чтобы привлечь союзников и Конгресс США, наметить четкую стратегию и сплотить американский народ в нынешнем иранском кризисе. Об этом пишет сайт Military.com.

Речь идет о мнениях Марлина Фитцуотера, бывшего пресс-секретаря Буша, Эдварда Гнема, бывшего посла США в Кувейте, а также генерал-лейтенанта в отставке Дэвида Дептулы.

По словам Марлина Фитцутера, Джордж Буш искал одобрения Конгресса США для своих действий, он излагал цели кампании и стратегию её проведения. В каждой речи и комментарии, которые он делал о применении военной силы против Ирака, Буш включал «определенный пункт — почему мы были там, каковы были наши цели».

Это в отличие от президента Дональда Трампа, который утверждает, что ему не нужно голосование в Конгрессе или стратегия, чтобы противостоять Ирану.

Эдвард Гнем сказал, что Джордж Буш сосредоточился сначала на создании коалиции против Саддама Хусейна. У Трампа другой подход, «есть тенденция бить по-крупному, а затем пытаться привлечь всех остальных».

Дэвид Дептула, который планировал воздушную компанию операции «Буря в пустыне» считает, что президент Буш давал указания военным, а затем позволял их выполнить. Президент Трамп, в отличие от Буша, пытается контролировать каждое движение военных, а это только усложняет операции.