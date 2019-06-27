Джакарта, , 13:29 — REGNUM

Правительство Индонезии изучает более широкие возможности для экспорта фруктов в Аргентину в целях улучшения торговых отношений между двумя странами, сообщает Antaranews.

«Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил министра сельского хозяйства страны отправиться в Аргентину, потому что мы заинтересованы в экспорте тропических фруктов», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в президентском дворце в Богоре.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо сообщил главе Аргентины Маурисио Макри, который прибыл с визитом в Индонезию 26 июня, о необходимости открыть аргентинский рынок для индонезийских сельскохозяйственных товаров.

Известно, что общий объем торговли между двумя странами в 2018 году достиг 1,68 млрд долларов США, а дефицит с индонезийской стороны составил 1,2 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия и Аргентина создали рабочую группу по сельскохозяйственному сотрудничеству, которая разработает план совместных действий. В рамках этого сотрудничества Индонезия также стремится развивать сотрудничество в разработке систем сельскохозяйственных технологий.