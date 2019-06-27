Вашингтон, , 13:27 — REGNUM

Заместитель помощника Госсекретаря США по Восточной Африке и Судану Макила Джеймс заявила, что Вашингтон рассматривает все методы, в том числе и санкции, чтобы предотвратить новые проявления жестокости по отношению к протестующим, передает информационное Reuters.

Джеймс сообщила, что США не допустят повторения жестокого разгона общенациональной акции протеста 3 июня, в результате которого десятки человек погибли, многие были ранены и изнасилованы.

«Мы рассматриваем все варианты, в том числе и санкции, если любое проявление жестокости повторится», — заявила Макила Джеймс на заседании Палаты представителей США, прошедшей во вторник, 25 июня.

Она отметила, что санкции могут коснуться визовой политики или экономики.

«Мы хотим использовать верный инструмент и направить его на нужных людей», — добавила Джеймс.

Как передавало ИА REGNUM, в апреле 2019 года военные свергли президента Судана Омара аль-Башира, который находился у власти в течение 30 лет. Его полномочия перешли к Переходному военному совету. С того момента жители страны не прекращают демонстрации, требуя передачи власти в руки гражданского правительства.