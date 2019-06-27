Анкара, , 13:11 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп может посетить Турцию с официальным визитом в июле 2019 года, об этом заявил президент страны Реджеп Эрдоган после прибытия в Японию на саммит «Большой Двадцатки» в городе Осака, сообщает 27 июня японское издание Nikkei.

Ожидается, что стороны будут пытаться преодолеть разногласия относительно поставок в Турцию российских систем противоракетной обороны С-400. Вашингтон угрожает ввести против Анкары санкции, в случае неудовлетворительных переговоров по данному делу.

Реджеп Эрдоган «Я считаю, что моя встреча с президентом США Дональдом Трампом на саммите будет иметь важное значение для устранения возникших противоречий»

Напомним, Турция заплатила США $1 млрд 250 млн за поставку истребителей F-35, поэтому санкции, которые по словам Вашингтона, могут коснуться и военных самолетов, будут применены в нарушении договоренностей, что будет оспариваться Анкарой в суде.