Таллин, , 12:58 — REGNUM

26 июня министр культуры Эстонии Тынис Лукас направил министру культуры РФ Владимиру Мединскому приглашение на Всемирный конгресс финно-угорских народов, который состоится 17−19 июня 2020 года в городе Тарту.

Владимир Мединский Дарья Драй © ИА REGNUM

«Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы пригласить вас принять участие в 8-м Всемирном конгрессе финно-угорских народов в следующем году. Я убежден, что это событие поможет нам развивать сотрудничество и строить более прочные мосты между нашими странами в сфере культуры … От имени Министерства культуры Эстонии и от себя лично я с нетерпением жду встречи с вами в Эстонии в следующем году», — цитирует текст приглашения издание err.ee.

По словам Лукаса, культурное сотрудничество между Россией и Эстонией развивается успешно. Его краеугольным камнем являются культурные контакты с финно-угорскими народами, представленными автономными республиками в составе России.

Первый конгресс финно-угорских народов прошёл в 1992 году в Сыктывкаре. Конгресс в Тарту в 2020 году будет уже восьмым. В нём примут участие около 500 делегатов от финно-угорских республик Российской Федерации, а также от Финляндии, Венгрии и Эстонии.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд пригласила посетить конгресс президента России Владимира Путина.