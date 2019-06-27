Магас, , 12:56 — REGNUM

Глава Ингушетии будет избран депутатами парламента республики в единый день голосования — 8 сентября 2019 года. Об этом сообщил заместитель председателя избиркома РИ Беслан Котиев.

По закону президент РФ Владимир Путин представит на рассмотрение Народному собранию Ингушетии кандидатуры на должность главы региона. Тайным голосованием из этих претендентов на пост руководителя региона депутаты изберут нового главу субъекта.

Напомним, в настоящее время республику возглавляет врио главы Махмуд-Али Калиматов. На этот пост его назначил вместо ушедшего в отставку 26 июня Юнус-Бека Евкурова президент РФ Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Махмуд-Али Калиматов до этого назначения работал в должности руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Управление Росприроднадзора) по Самарской области. Ему 60 лет. С 2004 по 2007 год он работал прокурором Ингушетии.