Москва, , 12:52 — REGNUM

Госдума в третьем чтении принял закон, направленный на совершенствование порядка уведомления о выходе из гражданства иностранного государства, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Гражданину РФ предоставляется право в случае прекращения гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание в иностранном государстве, право подать письменное уведомление о прекращении гражданства иностранного государства или права на постоянное проживание в иностранном государстве в территориальный орган МВД России по месту жительства данного гражданина в пределах РФ.

В случае отсутствия такового — по месту его пребывания в пределах РФ, а в случае отсутствия у него места жительства и места пребывания в пределах РФ — по месту его фактического нахождения в РФ.

Закрепляется перечень документов, прилагаемых к указанному уведомлению.