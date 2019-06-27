Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) не отказывается от борьбы за пост губернатора Санкт-Петербурга и будет участвовать в выборах 8 сентября. Об этом говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме.

«Мы всегда за честную борьбу и никакие подачки нам не нужны», — подчеркивают сторонники Владимира Жириновского.

В то же время во фракции подтвердили высказанную ранее позицию лидера партии, согласно которой работа в исполнительной власти Петербурга для Капитанова возможна только после завершения его губернаторской кампании.

«Кандидат от ЛДПР Олег Капитанов может войти в состав Правительства Санкт-Петербурга, но только в том случае, если в результате выборов не займет пост главы города», — говорится в заявлении фракции ЛДПР.

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Напомним, 25 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства предложил депутату Заксобрания Петербурга, своему сопернику на губернаторских выборах Олегу Капитанову (ЛДПР) возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям и миграционной политике.

Капитанов сразу согласился, и на следующий день, 26 июня, по его заявлению Заксобрание Петербурга прекратило депутатские полномочия Капитанова. В тот же день Капитанов сдал в Горизбирком 147 подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения в губернаторы. Однако этого мало для прохождения муниципального фильтра, который в Петербурге составляет 155 подписей. Таким образом, по формальному основанию Капитанова не должны включить в избирательный бюллетень на выборах 8 сентября 2019 года.

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