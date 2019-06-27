Москва, , 12:43 — REGNUM

Урегулирование приднестровского вопроса при содействии всех участников переговорного процесса остаётся в числе наиболее приоритетных задач для Молдавии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 июня заявила председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный на пленарном заседании Госдумы.

«Есть целый ряд вопросов, которые всё ещё требуют своего разрешения. Это и углубление сотрудничества в сфере энергетики, это и приглашение к российским деловым кругам инвестировать в экономику Молдовы. Это и продвижение по пути урегулирования приднестровского вопроса в интересах жителей обеих берегов Днестра при содействии всей участников этого переговорного процесса», — заявила Гречаный.

Помимо прочего, необходимо и углубление сотрудничества между Молдавией и Россией в культурной, образовательной и гуманитарной сфере, отметила она.

«Это и социальная защита сотен тысяч молдавских граждан, которые живут и трудятся на территории Российской Федерации», — добавила председатель парламента Молдавии.