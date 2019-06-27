Ниамей, , 12:52 — REGNUM

Парламентарии от оппозиционных партий в Нигере выступили с резкой критикой избирательного закона, принятого парламентом страны на текущей неделе. Они считают, что новый закон нарушает принципы демократии. Об этом 27 июня передает RFI Kiswahili.

По сообщению издания, в начале неделе члены парламента от правящей партии Нигера поддержали инициативу правительства по внесению поправок в избирательное законодательство. Оппозиция саботировала проект.

Основным предметом споров стал пункт восемь, в соответствии с которым оппозиционер Хама Амаду не получит права выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году.

Со своей стороны, заместитель спикера парламента Иро Сани заявил, что саботаж парламентских заседаний не поможет решить общественных проблем, имея в виду действия оппозиции.