Москва, , 12:38 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на сохранение культурного наследия, передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня.

Парфенон (cc) A.Savin

Дополняется перечень организаций, которым могут предоставляться в безвозмездное пользование на основании договора безвозмездного пользования находящиеся в государственной собственности объекты культурного наследия.

Там могут размещаться федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления.

Кроме того, перечень дополняется ассоциациями, уставной целью деятельности которых является сохранение объектов культурного наследия, а также фондами, созданными указами и распоряжениями президента РФ, уставной целью деятельности которых является сохранение исторического и культурного наследия.