Ереван, , 12:35 — REGNUM

В Армении минимальная заработная плата повысится до 68 тысяч драмов. Правительство Армении на заседании 27 июня одобрило законопроект «О внесении изменений в закон «О минимальной месячной зарплате».

Докладчик, заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Гемафин Гаспарян представил проект депутатов от блока «Мой шаг» Вараздата Карапетяна и Бабкена Туняна, согласно которому предлагается повысить минимальную зарплату с 55 тысяч до 63 тысысч драмов, в то время как правительство предлагает установить сумму в 68 тысяч драмов. Гаспарян представил основы расчетов, которые были проведены с учетом показателей потребительской корзины.

Заместитель министра труда и социальных вопросов Армении Гемафин Гаспарян «Напрямую изменим размер зарплаты 45 тысяч человек в частном секторе и 35 тысяч в госсекторе, которые получают минимальную зарплату».

В свою очередь, министр финансов Атом Джанджугазян уточнил, что данный проект относится лишь к минимальной зарплате и не имеет никакой связи с базовой зарплатой.