Киев, , 12:32 — REGNUM

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины фактически расследует причастность экс-президента Петр Порошенко к мародёрству на войне в Донбассе. Об этом 27 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.

«Политический подтекст обязательно будет присутствовать, потому что в той или иной мере или напрямую касается бывшего президента Петра Порошенко и его личного участия в том, что на войне называется мародёрство. Когда по завышенным ценам закупают защиту для военнослужащих, то есть кладут себе в карман средства, а военнослужащие гибнут на войне. Цена этому очень высокая. Очевидно, что за это нужно будет отвечать», — сказал Лавринович.

Он выразил уверенность в том, что украинское общество поставит высокую оценку работе ГБР, «если в финале будет доказана вина лиц, которые причастны» к закупке по завышенным ценам бракованных бронежилетов для украинских солдат.

«Не думаю, что кто-то из судебной системы сможет позволить себе уклониться от установленного процессуальным кодексом порядка рассмотрения и вынесения обвинительного приговора. Это может быть показательным для следующим, будущих жадных, которые попадают во властные кабинеты, для которых ничто, даже человеческая жизнь ничего не стоит… По делу о бракованных бронежилетах по завышенным ценам вряд ли можно представить судей, которые могли бы мотивировать свое решение чем-то другим, кроме закона», — добавил Лавринович.

Он напомнил, что ГБР имеет право проводить обыски у советника экс-президента Порошенко, волонтера Юрия Бирюкова, который может проходить в следствии как свидетель. Лавринович считает, руководство ГБР делает правильно, что не раскрывает суть восьми уголовных производств, открытых в отношении Порошено, поскольку «это запрещено законом».

«Есть тайна досудебного следствия. Если раскрываются детали досудебного следствия, это всегда помогает потенциальному обвиняемому. Ни в одной стране не раскрывают все, только какая-то часть дела становится публичной. В Украине обычно выходит за рамки разумного, когда становится известно больше ещё до завершения следствия», — пояснил Лавринович.

Кроме того, он считает, что в украинских реалиях следствию сложнее доказать коррупционную составляющую, чем превышение властных полномочий.

«У должностного лица есть четко определенные должностные обязанности. Если человек выходит за рамки этого, а это же все оформляется документально. Коррупционная составляющая не всегда документально оформлена… Фамилии лиц, которые ставили свои подписи, принимали решения, проводили проплаты отличаются от тех, кто реально определял, как это должно делаться. Это доказывать будет сложнее. Там нужны будут прямые свидетельства», — подытожил Лавринович.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Порошенко. При этом директор ГБР отказался раскрыть подробности производств.

Он сообщил, что обыски учиновников минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам. Труба отметил, что в результате действия этой схемы государству нанесен ущерб в размере 100 млн грн. В частности, он рассказал о закупке 20 тысяч бронежилетов, три из пяти бронежилетов, по его словам, простреливаются.

Также закуплено 100 тыс некачественных комплектов одежды и палатки, непригодные для использования. В деле фигурирует один из руководителей Минобороны, руководители департаментов Минобороны, которые действовали в сговоре с коммерческими компаниями. Он считает, что чиновники знали, что закупленная ими продукция не отвечает требованиям. Всего на этот момент проведено 40 обысков. Выявлены и изъяты 11 тысяч бронежилетов, изымается документация.