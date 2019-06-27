Киев, 27 июня 2019, 12:32 — REGNUM
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины фактически расследует причастность экс-президента Петр Порошенко к мародёрству на войне в Донбассе. Об этом 27 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович.
Он выразил уверенность в том, что украинское общество поставит высокую оценку работе ГБР, «если в финале будет доказана вина лиц, которые причастны» к закупке по завышенным ценам бракованных бронежилетов для украинских солдат.
Он напомнил, что ГБР имеет право проводить обыски у советника экс-президента Порошенко, волонтера Юрия Бирюкова, который может проходить в следствии как свидетель. Лавринович считает, руководство ГБР делает правильно, что не раскрывает суть восьми уголовных производств, открытых в отношении Порошено, поскольку «это запрещено законом».
Кроме того, он считает, что в украинских реалиях следствию сложнее доказать коррупционную составляющую, чем превышение властных полномочий.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро расследует восемь уголовных производств, в которых фигурирует имя пятого президента Порошенко. При этом директор ГБР отказался раскрыть подробности производств.
Он сообщил, что обыски учиновников минобороны связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам. Труба отметил, что в результате действия этой схемы государству нанесен ущерб в размере 100 млн грн. В частности, он рассказал о закупке 20 тысяч бронежилетов, три из пяти бронежилетов, по его словам, простреливаются.
Также закуплено 100 тыс некачественных комплектов одежды и палатки, непригодные для использования. В деле фигурирует один из руководителей Минобороны, руководители департаментов Минобороны, которые действовали в сговоре с коммерческими компаниями. Он считает, что чиновники знали, что закупленная ими продукция не отвечает требованиям. Всего на этот момент проведено 40 обысков. Выявлены и изъяты 11 тысяч бронежилетов, изымается документация.