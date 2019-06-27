Ереван, 27 июня 2019, 12:25 — REGNUM
По данным на май текущего года в сфере экспорта сельхозпродукции были ощутимые подвижки. экспорт товаров растительного и животного происхождения по сравнению с маем прошлого года вырос на 76,6%. об этом заявил в начале заседания правительства 27 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян․
По его словам, половина продукции растительного происхождения была по части помидоров, экспорт вырос на 171%.
Подводя итоги января-мая, можем сказать, что рост экспорта продуктов растительного и животного происхождения по сравнению с прошлым годом составил 11,8%.
Он добавил, что тема нормального функционирования экспортных путей всегда была в повестке обсуждений с официальными лицами РФ и Грузии.
«Уже несколько месяцев наша экономика находится в хорошем настроении, формируются хорошие ожидания. Резервы ЦБ в долларах увеличились на 185 млн долларов. Это хороший импульс, но наша экономика в долгосрочном плане должна строиться так, чтобы экспорт сырья был сведен к минимуму или устранен. То есть, из Армении нужно экспортировать не руду, а металлическую продукцию, причем как можно дольше пройдя цикл переработки», — сказал премьер.
Тема нормального функционирования экспортных путей между Арменией и Россией возникла после антироссийских акций протеста в Тбилиси. По поручению президента России Владимира Путина с 8 июля будет приостановлено прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Также возникли опасения с нормальным функционированием таможенного пункта «Верхний Ларс» на грузино-российской границе.