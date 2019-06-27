Нур-Султан, , 12:26 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости политической трансформации общества и развитии многопартийной системы. Об этом глава государства сказал в интервью агентству Bloomberg.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, Казахстану необходимо развивать многопартийную систему при сохранении роли правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества»). Токаев также остановился на развитии экономики республики. Доля малого и среднего бизнеса в экономике Казахстана к 2025 году должна достигнуть 35%, считает президент.

Глава государства отметил, что экономика Казахстана должна быть более разносторонней. «Нам необходимо диверсифицировать нашу экономику. Мы долгое время полагались на природные ресурсы, но подобная экономика более неактуальна», — отметил Токаев.

Как сообщал ИА REGNUM, 5 февраля министр финансов Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что в республике на развитие малого и среднего бизнеса планируется направить 100 млрд тенге ($262 млн по курсу на 5 февраля).

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