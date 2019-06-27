Аддис-Абеба, 27 июня 2019, 13:50 — REGNUM
Полиция в Эфиопии арестовала 56 членов политической партии «Амхара», сообщил в четверг, 27 июня, представитель партии агентству Reuters.
Аресты прошли в столице страны, Аддис-Абебе, заявил Кристиан Таделе, представитель Национально-демократического движения «Амхара», которое становится все более популярным среди этнической группы, составляющей около четверти населения Эфиопии.
Таделе осудил акты насилия, произошедшие в регионе, и отверг какую-либо связь этих событий с попыткой захвата власти.
Полиция и канцелярия премьер-министра не дали никаких комментариев.
В субботу, 22 июня, неизвестные боевики застрелили двух высокопоставленных военных в Аддис-Абебе и трех — в Бахр-Даре. Произошедшее представители правительства назвали неудавшимся государственным переворотом.