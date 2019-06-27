Симферополь, , 12:22 — REGNUM

Восстановление полномочий делегации России в ПАСЕ — это победа здравого смысла над русофобией и поражение всей модели внешнеполитического поведения Киева. Об этом 27 июня на своей странице «ВКонтакте» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Вчера ПАСЕ восстановила полномочия делегации РФ в полном объёме. Это победа Европы здравого смысла над Европой русофобии, Европы суверенных наций над Европой вассалов. И, конечно, это крупное поражение украинской пропаганды с её воплями про «аннексию» Крыма и «российскую оккупацию». По сути, это крах всей модели внешнеполитического поведения Киева, который вжился в роль международного кляузника и провокатора, привыкшего добиваться своих целей с помощью истерик, хамства, лжи и клеветы», — отметил Аксёнов.

По словам Аксёнова, это хороший урок для нынешнего руководства Украины, «которое пока повторяет фатальные ошибки прежнего режима».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее была принята резолюция, позволяющая России вернуться в ПАСЕ. При этом члены делегаций стран Прибалтики, Украины и Грузии проголосовали против возвращения РФ в состав ассамблеи.