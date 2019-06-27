Тбилиси, , 12:07 — REGNUM

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе отложил свое ежегодное выступление в парламенте из-за событий в Тбилиси. Об этом 27 июня заявил председатель грузинского парламента Арчил Талаквадзе.

«В сегодняшней ситуации невозможно будет должным образом рассмотреть правительственную программу», — заявил Талаквадзе.

По его словам, выступление Бахтадзе о работе правительства, который был намечен на 27 июня, пройдет в другое время, возможно — на внеочередном заседании парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, акция протеста в Тбилиси началась 20 июня, формальным поводом для нее стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов (КПРФ).

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