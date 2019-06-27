Киншаса, , 12:12 — REGNUM

В среду, 26 июня, миротворческая миссия ООН в ДР Конго (MONUSCO) обязалась поддержать выдачу ордера на арест военачальника, обвиняемого в массовых изнасилованиях и других военных преступлениях на востоке страны, передает Daily Monitor Uganda.

В MONUSCO сообщили, что ордер на арест Гидона Шимирея Мвиссы, возглавляющего коалицию вооруженных группировок, является «позитивным событием» для обеспечения безопасности в провинции Северное Киву.

Шимирай Мвисса, 39 лет, обвиняется в нанесении ущерба гражданским лицам и уже находится под санкциями ООН, США и Франции. В ордере на арест, выданном военной прокуратурой 7 июня, говорится, что Шимирей Мвисса разыскивается за участие в повстанческом движении, вербовку в ряды боевиков детей и совершение преступлений против человечества.

«Мы будем оказывать всяческую поддержку конголезским военным прокурорам в исполнении этого ордера», — заявила представитель MONUSCO Флоренс Маршал на еженедельной пресс-конференции.

«С начала года в округе Масиси поступило около 300 заявлений о сексуальном насилии, связанном с конфликтом», — сказала она, имея в виду территорию в Северном Киву.

Миссия MONUSCO, насчитывающая 16 000 человек, крупнейшая и самая дорогостоящая в ООН с годовым бюджетом более 1 млрд. долларов США, присутствует в Демократической Республике Конго уже 20 лет.