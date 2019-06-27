Нижний Новгород, , 11:51 — REGNUM

В обновлённом федеральном реестре лиц, которые были уволены в связи с утратой доверия, оказались 28 жителей Нижегородской области. В их числе — депутаты, госслужащие и один директор школы. Сведения обнародованы на сайте госслужбы с актуальностью на 17 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В едином реестре 1311 чиновников, депутатов, руководителей образовательных учреждений, представителей воинских частей из различных субъектов Федерации, которые были уволены в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Среди них не только те, кто не подал декларации о доходах, но также и чиновники, осуждённые за взятку и иные нарушения закона, или ставшие фигурантами уголовных дел.

Нижегородская область представлена в списке 28 строчками, где 20 — это депутаты из различных городов и районов региона.

Депутат поселкового Совета городского поселения рабочий поселок Фролищи Володарского района Марина Власова, которая числится в реестре за номером 222, была уволена в ноябре 2018 года. В списке также депутаты сельского Совета Федуринского сельсовета Городецкого района Илья Дзезюля и Сергей Потехин, уволенные в конце августа 2018 года.

Попали в реестр Анатолий Захаров — замначальника Саровского отдела Управления Росреестра, уволенный за нарушение ч. 1 ст 8, ч. 1 статьи 8.1 ФЗ «О противодействии коррупции» 13 ноября 2018 года, депутаты думы Нижнего Новгорода Олег Сорокин и Николай Ингликов. Сорокин лишился мандата за забывчивость, так как не внёс в декларацию займ на 9 мн рублей, а Ингликов стал фигурантом уголовного дела.

Есть в спике и бывший заместитель областного прокурора Дмитрий Жиделев, арестованный в апреле 2019 года по подозрению во взятке. Его уволили ещё 19 июня 2018 года.

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На 17 июня 2019 года в список также попал депутат Гагинского сельсовета Александр Ерышов, который был уволен 19 июня 2018 года. Есть данные, что из реестра депутата позднее удалили — после того, как нижегородские СМИ написали о том, что Ерышов умер ещё в декабре 2018 года.

Депутат городской думы муниципального образования — городское поселение «Город Лукоянов» Лукояновского района Дмитрий Каликанов был уволен 31 января 2019 года, депутата поселкового Совета городского поселения рабочий поселок Фролищи Володарского района Игоря Климова уволили 11 сентября 2018 года, а депутатов сельского Совета Сатисского сельсовета Дивеевского района Александра Корчагина и его коллегу Евгения Кулагина — 6 августа 2018 года.

Также в списке:

Ирина Корецкая , депутат сельского совета Благовещенского сельсовета Воскресенского района, лишилась мандата 20 июня 2018 года ;

, депутат сельского совета Благовещенского сельсовета Воскресенского района, лишилась мандата 20 июня 2018 года Ирина Коршунова , депутат сельского Совета Возрожденского сельсовета Княгининского района, лишилась мандата 28 августа 2018 года;

, депутат сельского Совета Возрожденского сельсовета Княгининского района, лишилась мандата 28 августа 2018 года; Евгений Куликов , депутат поселкового Совета рабочего поселка Вача Вачского района, лишился мандата 3 августа 2018 года;

, депутат поселкового Совета рабочего поселка Вача Вачского района, лишился мандата 3 августа 2018 года; Светлана Ложкина , заместитель начальника Межрайонной инспекцииФедеральной налоговой службы № 6 по Нижегородской области, лишилась поста 9 июля 2018 года;

, заместитель начальника Межрайонной инспекцииФедеральной налоговой службы № 6 по Нижегородской области, лишилась поста 9 июля 2018 года; Константин Макарихин , депутат городской думы города Балахны Балахнинского района, лишился мандата 24 мая 2018 года, в отличие от предыдущих лиц ему вменялось не только нарушение закона «О противодействии коррупции», но и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

, депутат городской думы города Балахны Балахнинского района, лишился мандата 24 мая 2018 года, в отличие от предыдущих лиц ему вменялось не только нарушение закона «О противодействии коррупции», но и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Евгений Мезин , директор МБОУ средняя школа № 11 городского округа город Выкса, лишился кресла 16 августа 2018 года за нарушение пункта 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ («Непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера…»);

, директор МБОУ средняя школа № 11 городского округа город Выкса, лишился кресла 16 августа 2018 года за нарушение пункта 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ («Непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера…»); Михаил Рымгайло , депутат сельского совета Благовещенского сельсовета Воскресенского района, лишился мандата 20 июня 2018 года;

, депутат сельского совета Благовещенского сельсовета Воскресенского района, лишился мандата 20 июня 2018 года; Владимир Серебряков , депутат сельского Совета Шудского сельсовета Варнавинского района, лишился мандата 5 июля 2018 года;

, депутат сельского Совета Шудского сельсовета Варнавинского района, лишился мандата 5 июля 2018 года; Николай Смирнов , начальник отдела — старший судебный пристав специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области, лишился поста 3 августа 2018 года;

, начальник отдела — старший судебный пристав специализированного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Нижегородской области, лишился поста 3 августа 2018 года; Елена Тарасова , заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава специализированного отдела по ОИП УФССП России по Нижегородской области, лишилась поста 14 августа 2018 года;

, заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава специализированного отдела по ОИП УФССП России по Нижегородской области, лишилась поста 14 августа 2018 года; Евгений Тимарев , депутат городской думыгорода Урень Уренского района, остался без мандата 5 июля 2018 года;

, депутат городской думыгорода Урень Уренского района, остался без мандата 5 июля 2018 года; Александр Тимошин , депутат сельского Совета Ветошкинского сельсовета Гагинского района, лишился мандата 19 июня 2018 года;

, депутат сельского Совета Ветошкинского сельсовета Гагинского района, лишился мандата 19 июня 2018 года; Евгений Федяев , депутат сельского Совета Кудеяровского сельсовета Лукояновского района, лишился мандата 9 ноября 2018 года;

, депутат сельского Совета Кудеяровского сельсовета Лукояновского района, лишился мандата 9 ноября 2018 года; Мария Цыцерова , заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава Управления федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской области, уволена 27 мая 2019 года;

, заместитель начальника отдела — заместитель старшего судебного пристава Управления федеральной службы судебных приставов России по Нижегородской области, уволена 27 мая 2019 года; Сергей Шадрунов , депутат сельского совета Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района, лишился мандата 20 июня 2018 года;

, депутат сельского совета Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципального района, лишился мандата 20 июня 2018 года; Людмила Шпанерова, зампроректора по административно-хозяйственной работе по эксплуатации Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, уволена 3 мая 2018 года.

Замыкает список директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрий Щеголев, ставший фигурантом уголовного дела о взятке в размере 6,5 млн рублей за оказание содействия при участии в аукционе.

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