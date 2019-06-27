Вашингтон, , 12:43 — REGNUM

Демократы обыграли республиканцев в традиционном бейсбольном матче между законодателями Конгресса США. Встреча, прошедшая 26 июня, завершилась со счетом 14:7. Об этом передает The Hill.

Девиз мероприятия в 2019 году — «ради любви к игре» — призван подчеркнуть, что ежегодная игра объединяет законодателей всего политического спектра страны. По итогам «битвы» было собрано $1,3 млн в фонд Congressional Sports For Charity, сотрудники которого проводят благотворительные акции для детей и семей в Вашингтоне.

Отмечается, что в этом году в команде демократов было две женщины Диас Барраган и Линда Санчес.