Киев, , 11:49 — REGNUM

Популяризация государственного языка на Украине — это правильная история, которую нужно проводить и внедрять в украинском обществе, — заявил 26 июня в интервью «Украинскому радио» глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Политик отметил, что такая популяризация — как и любой другой процесс — если будет происходить путем стимулов, а не ограничений, будет более гармоничной и правильной.

«В свое время еще кандидат в президенты Владимир Зеленский говорил, что если мы идем путем принуждения, то можем столкнуться с сопротивлением, в частности, в южных и восточных областях. Если бы мы начали создавать дополнительные условия для бизнеса, в частности, медиа, в рамках которых было бы выгодно создавать контент на украинском языке — были бы меньше налоги или какие-то преференции, это бы происходило быстрее», — заявил Разумков.

Вместе с тем он заявил, что у Зеленского в отношении языковой политики есть «красная линия, про переход которой нельзя и думать» — украинский язык останется единственным государственным.

Разумкову задали вопрос, как будет реагировать президент, если «закон об украинизации» через Конституционный суд признают неконституционным.

«Позиция президента была такой, что этот закон надо глубоко изучить… и если там есть какие-то положения, которые негативно влияют на права и свободы наших сограждан, президент примет соответствующие меры», — пообещал лидер «Слуги народа».

ИА REGNUMнапоминает, что новый закон о языках, который на Украине еще называют «законом об украинизации», был принят Верховной радой весной этого года 278 голосами при 226 необходимых. Документ был подписан президентом Порошенко уже после проигрыша во втором туре президентских выборов, за неделю до официальной инаугурации Зеленского.

Закон в целом вступит в силу 16 июля 2019 года, введение отдельных его норм отложено на более долгий срок. Вместе с тем в Конституционный суд Украины уже поступило представление от депутатов Рады относительно конституционности документа, поскольку, утверждают парламентарии, «русский язык на законодательном уровне полностью исключается из целого ряда сфер».