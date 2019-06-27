Братислава, , 12:04 — REGNUM

Глава национального агентства Индонезии по борьбе с терроризмом Сухарди Алиус и представитель министерства внутренних дел Словакии заключили в Братиславе меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с терроризмом, сообщает Antaranews.

Сухарди Алиус заявил, что проблема терроризма стала трансграничной, поэтому каждая страна должна тесно сотрудничать в создании эффективных стратегий и программ по борьбе с радикализацией и насильственным экстремизмом.

«Терроризм стал глобальной проблемой. Однако корень проблемы в каждой стране, безусловно, различен», — отметил глава национального агентства Индонезии по борьбе с терроризмом.

Сухарди Алиус также пригласил представителей министерства внутренних дел Словакии принять участие в тренинге по борьбе с терроризмом, проводимом центром сотрудничества правоохранительных органов в Семаранге.

Напомним, инициатива сотрудничества была мотивирована пятым двусторонним консультативным совещанием Индонезии и Словакии в Братиславе в 2017 году, на котором были предложены новые подходы к расширению двустороннего сотрудничества.