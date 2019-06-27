Киев, , 11:40 — REGNUM

В японском городе Осака президенты США Дональд Трамп и России Владимир Путин могут достичь компромисс по многим вопросам «за счет Украины». Об этом 27 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

По его словам, Вашингтон не может без России решить «вопросы по Сирии, по Ирану, в частности, выполнение Россией американских односторонних санкций или влияние на то, чтобы Иран не выходил из ядерного соглашения… денуклеаризация Северной Кореи».

«Меню без Украины является очень широким. По каждому из этих вопросов Трамп более заинтересован, чем Россия. А Россия более заинтересована в том, чтобы Трамп пошел на уступки России как раз по украинскому вопросу. Тут за счет Украины может быть такой компромисс, который мы еще полностью не осознаем… Растет усталость от войны на востоке Украины, от потери жизней, от необходимости продолжать санкции, от невозможности возобновить нормальные отношения с Россией. Она растет в первую очередь в Европе», — добавил Грищенко.

При этом он выразил уверенность в том, что ни Москва, ни Вашингтон не смогут реализовать договоренности без согласия официального Киева.

«Обсуждать без нас может кто угодно, но решать за нас, без нашего согласия практически невозможно. Чтобы там не решили Трамп с Путиным, если на это не согласится украинское руководство, ничего не произойдет, поскольку останется нереализованным. Если без нас будет достигнута какая-то договоренность, способна ли современная украинская власть сказать «нет» тому, что не устраивает страну как государство? Стоит посмотреть на то, что будет предложено. Думать нужно и о том, какие потери могут быть в случае, если ты будешь безаргументированно отклонять те предложения, которые, возможно, помогут решить проблему несмотря на то, что эти предложения понравятся не всем в Украине», — сказал Грищенко.

При этом эксперт напомнил, что украинский вопрос заполитизирован в США.

«Но необязательно будет так, поскольку украинский вопрос стал очень заполитизирован в американском Конгрессе. Поэтому уступки России, какими бы они ни были, даже самыми разумными, могут восприниматься и частью республиканцев в Конгрессе и Сенате как недопустимые шаги со стороны американского президента. Накануне выборов он будет очень серьезно учитывать это», — считает Грищенко.

Кроме того, он не исключает, что после встречи президентов Кремль отпустит украинских моряков.

«Если он о чем-то просит, то для Кремля было бы выгодно ответить каким-то жестом, который им на самом деле ничего не стоит. Но сам Трамп и Москва могут показать это как какой-то шаг в направлении мирного урегулирования и позитивного решения проблемы войны на востоке Украины. Таким шагом может стать решение об освобождении украинских моряков», — рассказал Грищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня Белый дом проинформировал, что президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп проведут встречу во время саммита G20 в пятницу, в японском городе Осака. При этом в Администрации президента США заявили, что ожидают от встречи Трампа и Путина обсуждения тем Украины, Ирана, Сирии, Ближнего Востока.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня. Беседа может продлиться около часа. Ушаков добавил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, подобрала ее американская сторона. По словам помощника Путина, лидеры сами определят повестку дня встречи.