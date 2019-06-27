Кубинка, Московская область, , 11:34 — REGNUM

Атомный подводный крейсер проекта 955 «Борей» «Князь Владимир» передадут Военно-морскому флоту РФ в декабре 2019 года, сообщил 27 июня глава «Севмаша» Михаил Будниченко в ходе форума «Армия-2019».

Подводная лодка Иван Шилов © ИА REGNUM

""Князя Владимира» передадим флоту в декабре, как это предусмотрено контрактом», — сказал Будниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, атомная субмарина «Князь Владимир» стала четвертой подлодкой в проекте 955 «Борей» и первым модернизированным крейсером серии «Борей-А». В настоящее время проходят активные ходовые испытания новой подлодки.

Также отметим, что на верфях «Севмаша» достраиваются ещё четыре подводных крейсера проекта 955 «Борей». Все они будут спущены на воду до 2022 года.

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