Москва, , 11:29 — REGNUM

Судя по тому, что заявил СМИ постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский, российское правительство собирается выплатить этой организации некую нашу «задолженность» по взносам, отметил 27 июня обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя слова Солтановского о погашении российской задолженности в Совете Европы.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось, постоянный представитель России при СЕ Иван Солтановский высказал мнение, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полностью восстановить права делегации РФ создало условия для погашения российской задолженности в Совете Европы.

«Сумма равняется примерно 60 млн евро. Образовалась эта «задолженность» после того, как в 2016 году перед лицом организованной странами ЕС против неё дискриминации и обструкции Россия совершенно обоснованно отказалась от участия в работе ПАСЕ и перестала выплачивать членские взносы. Три года ПАСЕ работала без России.

Три года её трибуна активно использовалась в антироссийских целях. Присутствие России в самом Совете Европы сохранялось, это так, но это было присутствие в качестве страны, подвергнутой санкциям.

Произошло всё это не по нашей вине, и принятое 26 июня решение ПАСЕ является тому лишь ещё одним подтверждением. Так почему мы должны оплачивать антироссийскую работу Совета Европы за эти три года? У нас в бюджете что, деньги девать некуда?» — высказал свою точку зрения эксперт.

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