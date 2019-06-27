Берлин, , 11:22 — REGNUM

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала к возврату в Германии всеобщей воинской повинности, передает канал n-tv 27 июня.

Фракция АдГ в бундестаге в своем стратегическом плане предложила отменить заморозку воинской повинности и внести изменения в законодательстве, позволяющие использовать военнообязанных запаса в операциях внутри страны, в том числе для охраны границ. По мнению представителей партии, замораживание воинской повинности поставило под угрозу безопасность Германии.

АдГ также выступает за полную концентрацию Германии на НАТО как на оборонительном союзе, в котором Берлин должен взять на себя ведущую роль и основное бремя.

Воинская повинность в Германии была заморожена в 2011 году. Бундесвер формировался из призывников более полувека, однако было решено превратить его в профессиональную армию.