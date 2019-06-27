Берлин, , 11:18 — REGNUM

Приступ дрожи случился у канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время приема у президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Об этом сообщает телеканал N-tv.

Ангела Меркель European People's Party

Меркель стала бить дрожь во время выступления Штайнмайера. Канцлер отказалась от предложенного ей стакана воды.

Позже в правительства Германии сообщили, что Меркель чувствует себя хорошо и готовится к полету в Японию на саммит G20, передает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Меркель стало плохо во время церемонии приветствия президента Украины Владимира Зеленского в Берлине. Канцлера била сильная дрожь, при этом Зеленский никак не реагировал на её состояние.

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