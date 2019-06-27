Москва, , 11:04 — REGNUM

Бывший главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров станет заместителем главы Минобороны РФ. Об этом сообщает 27 июня «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в окружении Евкурова.

Юнус-Бек Евкуров Kremlin.ru

«Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу», — отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении покинуть пост главы Ингушении Евкуров объявил 24 июня. Президент России Владимир Путин принял его отставку 26 июня. Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов, ранее возглавлявший управление Росприроднадзора по Самарской области.

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