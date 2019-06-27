Киев, , 11:19 — REGNUM

Кабинет министров Украины 26 июня согласовал восемь кандидатур от президента Владимира Зеленского на посты председателей областных государственных администраций.

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус сообщил журналистам, что члены правительства голосовали не единогласно:

«Некоторые сегодняшние кандидаты в депутаты, которые одновременно являются министрами, голосовали против всех представлений, несмотря на тех, кто подается», — сказал он, не уточнив, какие конкретно кандидатуры стали наиболее проблемными.

Теперь Зеленский, после этого согласования правительства, может назначить новых губернаторов восьми регионов Украины, передает корреспондент ИА REGNUM

Вместе с тем наибольший скандал в украинском обществе и медиапространстве вызвал кандидат от главы государства на пост Одесской ОГА — местный бизнесмен Андрей Андрейчиков.

«Что делает на посту главы Одесской ОГА Андрей Андрейчиков и как он туда попал? Потому как до этого назначения этот господин трудился директором сразу двух предприятий. Первое — фирма «Балкер» — занимается сбором металлолома и экспортом металлов. Его партнер по «Балкеру» — бывший помощник депутата от Партии регионов. Второе предприятие — «Мисливець 2007». Его руководитель, господин Кушнир — по совместительству глава печально известной партии «Родина» (наиболее пророссийская партия Украины, за свою политическую позицию подвергалась гонениям даже при президентстве Виктора Януковича — ред.) Игоря Маркова», — размышляет, в частности, политолог Юрий Гаврилечко.

Политолог и журналист Юрий Бутусов называет Андрейчикова главным продавцом металлолома в Приднестровье.

«Представитель одного из самых криминализированных видов бизнеса, о котором почти нет упоминаний в интернете, признан «новым лицом». Можно очень критично относиться к его предшественнику Максиму Степанову, но следует отметить, что раньше появление дельцов такого калибра в облгосадминистрации даже на должности заведующего столовой привело бы к скандалу. А теперь Андрейчиков станет хозяином ОГА. Как объяснить такое назначение главой администрации ключевой области, где сосредоточены интересы экспортно-импортной мафии в портах, где граница с криминальным Приднестровьем, где масса социальных проблем? А где прочитать про реформаторские планы Андрейчикова? Про борьбу с коррупцией и взятками среди чиновников, особенно интересно», — комментирует он.

Весьма критически по отношению к Андрейчикову высказываются и СМИ Одессы.

«В 1990-е украинский рынок металлолома плотно держали крупные ОПГ, в 2000-е сбор и торговлю вторичным металлом взяли под свой контроль коррумпированные правоохранители и чиновники. Они крышуют его до сих пор, поэтому в природе не существует сферических торговцев металлолом в вакууме, которые не причастны к коррупции и прочей преступной теме», — пишет, в частности, издание «Думская».

Также в материале утверждается, что Андрейчиков связан через охотничий клуб «Мисливець-2007» с экс-нардепом Алексеем Козаченко, основной бизнес которого как раз и связан с торговлей вторичным металлом.

«Козаченко был одним из спонсоров избирательной кампании Владимира Зеленского — только официально он перечислил в его фонд 3 миллиона гривен. Слишком много совпадений, не правда ли? Похоже, команда Зеленского не только продает партийные билеты, но и расплачивается должностями за спонсорские деньги», — делает вывод издание.

Сегодня, 27 июня, в Одессе возле здания облгосадминистрации ожидаются массовые акции протеста против назначения Андрейчикова. Активисты призывают брать шины и грозят «вынести» нового губернатора в случае официального назначения.

«Нам снова выходить, чтобы не отдать реваншистам Одессу. Чтобы не допустить здесь победы пророссийских сил. Чтобы сепары не торжествовали, что они так легко получили наш регион. Не ждите, что все само рассосется. Никто, кроме нас», — призывает на протестные акции одна из организаторов Зоя Казанжи.