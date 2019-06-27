Ульяновск, 27 июня 2019, 11:00 — REGNUM
В Ульяновске депутаты городской Думы поддержали введение прямых трансляций заседаний, которые планируется организовать на базе официального сайта парламента, сообщили ИА REGNUM в гордуме.
Решение было принято депутатами на заседании городского парламента «с целью всестороннего информирования жителей о работе представительного органа Ульяновска». Изменения вносятся в регламент и касаются не только прямых трансляций, но и видеосъёмок.
Кроме того, блогеры, общественные активисты и приглашенные могу вести кино‑ и видеосъёмку с согласия большинства парламентариев, присутствующих на заседании.
Отметим, что в соседней Чувашии депутаты городского собрания Чебоксар несколько раз инициировали обсуждение введения онлайн-трансляций заседаний, однако эти предложения не нашли поддержку большинства и отклонялись.