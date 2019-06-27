Токио, , 11:04 — REGNUM

Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Японию для участия в саммите «Большой двадцатки», об этом 27 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

В аэропорту города Осака, где будет проходить мероприятие, глава турецкой республики и его супруга Эмине Эрдоган были встречены заместителем иностранных дел Японии Кензи Яамада.

Напомним, саммит «Большой Двадцатки» пройдет 28−29 июня в Осаке, его участниками являются 20 государств с крупнейшими экономиками. Среди них Россия, США, Турция, Франция, Италия, Германия, Индия, Китай, Бразилия и другие.