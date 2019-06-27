Джакарта, , 11:00 — REGNUM

Правительства Индонезии, США и Швейцарии заключили соглашение о снабжении 60 тыс. городских жителей в Индонезии чистой водой путем укрепления семи региональных компаний по водоснабжению в провинциях Западная и Центральная Ява, сообщает Antaranews.

Вода (cc)PublicDomainPictures

Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось в Джакарте 26 июня. В нем приняли участие посол США в Индонезии Джозеф Донован, посол Швейцарии в Индонезии Курт Кунц и министр планирования и национального развития Индонезии Бамбанг Броджонегоро.

Благодаря соглашению правительство Швейцарии расширило инициативу по программе водоснабжения и санитарии, реализуемую правительством США через USAID, выделив $4,5 млн США.

Посол США в Индонезии Джозеф Донован объяснил, что правительство США через USAID на протяжении 15 лет сотрудничает с местными правительствами, общинами и компаниями в Индонезии в области водоснабжения, что принесло пользу примерно пяти миллионам граждан страны.

Посол Швейцарии в Индонезии Курт Кунц выразил надежду на то, что дополнительные средства смогут укрепить институциональный потенциал и показатели деятельности региональных компаний по водоснабжению для того, чтобы в конечном итоге это улучшило доступ индонезийцев к питьевой воде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Индонезии Прабово Субиано заявил, что страна испытывает трудности, связанные с уровнем голода, загрязнением водных ресурсов, коррупцией в государственных органах.

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