Киев, , 10:46 — REGNUM

Главный редактор интернет-издания «Страна.UA» Игорь Гужва, в отношении которого летом 2017 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о коррупции, более не находится в розыске. Постановление отменить розыск вынес Шевченковский районный суд Киева.

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Уточняется, что решение было вынесено в середине мая 2019 года. как следует из ответа надзорного ведомства на запрос издания «Украинские новости», розыск обвиняемого Гужвы отменён «в связи с установлением его места нахождения и получения им политического убежища в Республике Австрия».

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Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва был задержан 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве взятки в размере $10 тыс. якобы за отказ от публикации материалов, которые компрометируют депутата Верховной рады от Радикальной партии Дмитрия Линько. После ареста подозреваемый был отпущен под залог и подписку о невыезде. В начале 2018 года главред заявил, что срок действия подписки о невыезде истёк, и улетел в Австрию, где попросил политического убежища.

В феврале 2018 года решением Шевченковского районного суда Киева главред издания был объявлен в розыск.