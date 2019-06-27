Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM

В петербургском парламенте впервые в его истории в середине созыва оказалось сразу два вакантных кресла, причем по совершенно разным причинам.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Минус два

Одного депутата Мариинский дворец потерял трагически. 10 июня на 51-м году жизни скоропостижно скончался представитель «Единой России» Павел Зеленков. «Все в шоке», — комментировали в городском парламенте. Но тут же пришлось думать о земном: единый день голосования грядет, еще можно было успеть объявить довыборы так, чтобы петербуржцы проголосовали 8 сентября не только за градоначальника и муниципалов, но еще и за депутата ЗакСа.

Однако делать этого не стали по малопонятным причинам. И теперь, как спрогнозировал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров «Единая Россия»), довыборы могут пройти в третье или четвертое воскресенье сентября. Например, 22-го числа, когда в Петербурге запланирован второй тур губернаторских выборов, если вдруг он понадобится. Так или иначе, довыборы должны произойти в течение года после печального события.

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Но потери парламента на этом не закончились. Следующим ушел лидер фракции ЛДПР Олег Капитанов — в Смольный. И снова судьба была не в руках самого депутата. Всё решил врио губернатора Александр Беглов. Олег Капитанов внезапно решил прийти на заседание городского правительства, хотя раньше не был замечен в его активных участниках. Там он рассказал, как лицо «южной национальности» в Петербурге чуть не пырнуло его ножом, чудом народный избранник не пострадал.

Затем Олег Капитанов, которого ЛДПР в начале июня выдвинула в губернаторы Петербурга, решил попросить подписи для прохождения муниципального фильтра, причем не у спикера ЗакСа Макарова, который возглавляет региональную «Единую Россию», контролирующую 90% муниципальных образований в городе. Капитанов, хорошо ориентирующийся в политическом пространстве, попросил подписи муниципалов у своего конкурента Александра Беглова, который на выборы идет самовыдвиженцем, открестившись от «ЕР».

"А чем это остальные 26 кандидатов лучше или хуже вас?» — не понял Александр Беглов. И, расспросив Капитанова о его любви к городу, предложил ему возглавить комитет по межнациональным отношениям и миграционной политике, который на удачу как раз к этому дню лишился председателя — если депутату, конечно, «не слабо». Решение было мгновенным. Долго колебаться между народным мандатом и чиновничьей должностью Капитанов не стал. «С огромным удовольствием это сделаю, — отозвался он. — Тем более, что ЛДПР всегда выступает за Россию для русских!»

Справедливости ради, после этой фразы в зале заседаний Смольного поднялся невнятный ропот, из-за чего Капитанову пришлось тут же поправиться и пояснить, что русские, по его мнению, это народ «многонациональный». Беглов же рассмеялся и призвал депутата уже в ближайшие дни выходить на работу.

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Мандат Олег Капитанов действительно сдал на следующий день, и с 26 июня его ключ для голосования в ЗакСе заблокировали. Анонимные обитатели Мариинского дворца высказали корреспонденту ИА REGNUM некоторые сомнения в том, что разыгранная в Смольном сцена была неподготовленной. Капитанов такие подозрения отвергает — для него назначение стало полной неожиданностью, утверждает депутат. Более того, оказалось, что он даже и муниципальный фильтр-то почти прошел — сдал в Горизбирком 147 подписей из 155 необходимых. То есть, принимая приглашение Беглова, Олег Капитанов, можно сказать, совершил двойную жертву, так как отказался еще и от потенциального губернаторского кресла.

Олег Капитанов на трибуне Заксобрания Assembly.spb.ru

От такого потенциала не отказываются его коллеги: например, фракция «Яблоко» целиком состоит из кандидатов в губернаторы, как не устает иронизировать Вячеслав Макаров. И Борис Вишневский, и Михаил Амосов, который партию в этом году покинул, борются за высокий пост. Еще градоначальницей готова стать «эсер» Надежда Тихонова. А вот Оксана Дмитриева, которая едва ли не первой высказывала губернаторские амбиции, от «Партии роста» не выдвинулась. Она объяснила это тем, что муниципальный фильтр ей все равно, мол, пойти не позволят, а в «договорняки» со Смольным она играть не намерена.

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Депутатский набор

Городской парламент с сентября по июнь заседал 39 раз. Четырежды депутаты обращались к правительству РФ, 19 раз — к губернатору Петербурга, один раз даже написали президенту Владимиру Путину. 27 апреля вручили почетный знак «За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга» бывшему градоначальнику Георгию Полтавченко.

Активной законотворческой деятельностью, как обычно, отметился председатель комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия»). С его подачи городской парламент, например, поддержал идею уголовно наказывать живодеров с 14 лет. Депутат написал поправки в Уголовный кодекс, чтобы подростки получали по заслугам за жестокое обращение с животными. Впрочем, даже самые медийные инициативы ЗакСа, направленные в Госдуму, крайне редко принимаются Федеральным Собранием.

С подачи комитета несовершеннолетним в Петербурге запретили продавать безалкогольные энергетики, чиновникам разрешили отбирать товар у нелегальных торговцев, повысили штрафы для гадалок и попрошаек в метро. Четырбок также предпринял героическую попытку ввести уличных художников в правовое поле и «легализовать стрит-арт»: он придумал необходимость согласовывать граффити с чиновниками. Это подавалось под соусом защиты картин на трансформаторных будках, которые рьяные коммунальщики вечно норовят замазать желтой или серой краской. В итоге Петербург лишается портретов таких личностей, как Сергей Бодров или Станислав Черчесов.

Самый пожилой депутат в этом созыве Борис Ивченко («Единая Россия») попытался выгнать подростков из вейп-шопов. Он представил запрет на нахождение несовершеннолетних в таких торговых точках. Учитывая, что практически нет магазинов, где кроме вейпов и расходных материалов для них вообще ничего другого не продается, каким образом запрет предполагается исполнять, пока непонятно. Идеологов запрета эти аргументы не смутили: например, единоросс Андрей Васильев заявил, что появление «Мурзилки» на прилавке вейп-шопа он уже будет считать победой Заксобрания.

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Кроме того, парламентарии Петербурга голосовали за увеличение штрафов за незаконную уличную рекламу, за разрешение горожанам пользоваться флагом и гербом города, обсудили, как и где следует выгуливать собак, а также ввели День отца, из-за чего получили обвинение в излишней любви к президенту США Ричарду Никсону, который этот праздник первым и внедрил.

Одним из самых заметных законопроектов стало признание блокадниками всех тех петербуржцев, кто провел в Ленинграде в блокаду хотя бы один день. Ранее таковыми по закону считались лишь те, кто прожил в блокадном городе не менее четырех месяцев. Как доходчиво объяснил Вячеслав Макаров, о «четырехмесячном эмбарго» раньше просили жители, именно поэтому ЗакС его не отменял. С приходом в Смольный Александра Беглова жители передумали, попросили о новом порядке, поэтому теперь он изменился.

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Законное бездействие

То, чего Заксобранию Петербурга в этом созыве не удалось сделать, заслуживает даже большего интереса. Так, не сумел парламент вернуть на выборы досрочное голосование. На это посетовал даже спикер Вячеслав Макаров на недавней конференции региональной «Единой России», где объяснял, что теперь кандидатам в муниципалы надо добиться нужного результата всего за один день — 8 сентября.

Вячеслав Макаров Assembly.spb.ru

О том, что в парламенте Петербурга какие-то темные силы пытаются вернуть инфернальную «досрочку», наделавшую столько шума в 2014 году, услышала даже председатель ЦИК Элла Памфилова в Москве. «Это не только слухи, но я знаю, что есть происки, есть попытки все-таки не мытьем, так катаньем провести. Мы стоим насмерть. Я считаю, что наша позиция очень жесткая. Все, что от нас зависит — не позволим… Я думаю, хватит у нас возможностей, чтобы этого не произошло. Свежо еще в памяти все, что связано с этой досрочкой на выборах 2014 года», — сказала тогда Памфилова, имея в виду «невероятные злоупотребления» и нарушения.

Большинство единороссов в Заксобрании утопило законопроект «эсеров», которые предлагали отменить нелепый запрет на митинги на Дворцовой, Исаакиевской площадях и Невском проспекте, где проходят то крестные ходы, то концерты. Еще оппозиционеры предлагали увеличить количество участников акций в гайд-парках, не требующих согласования, до 1 тыс. человек, а хотя бы на одной территории в центре — до 5 тыс. человек. Кроме того, гайд-парки предлагалось законодательно закрепить за митингами и демонстрациями, чтобы не было возможности искусственно «занимать» их бесконечными «спортивными состязаниями», как это происходит сейчас.

Но эта идея депутатам из «ЕР» пришлась не по душе. Вячеслав Макаров вообще крепко обиделся на лозунг «ЕдРо — в помойное ведро», который увидел на плакате во время Первомая. К слову о Первомае: омбудсмену Петербурга Александру Шишлову не дали показать депутатам видео о разгоне согласованной демонстрации на Невском проспекте, когда он выступал с трибуны Мариинского дворца.

«1 мая произошли грубые и массовые нарушения прав граждан на свободу мирных собраний. У репортажа «Сказочный Первомай» в интернете более 3 миллионов просмотров. Но, поскольку по ТВ эти нарушения не показывались, а «официальные» публикации рисовали картину, мягко говоря, далекую от реальности, я решил показать вам 1,5-минутную подборку. Но внезапно у вас сломалась аппаратура. Ну что делать, бывает», — сказал тогда Шишлов. В ответ Вячеслав Макаров призвал «холить и лелеять» омоновцев, росгвардейцев, полицейских и сотрудников ФСБ и поблагодарил их за работу 1 мая.

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Депутаты отметились еще и тем, что не провели парламентское расследование катастрофичной ситуации с уборкой снега минувшей зимой. Только по официальной статистике, в городе пострадали более 4 тыс. человек, ломавших руки и ноги из-за гололеда, получавших черепно-мозговые травмы из-за сосулек. Не обошлось и без смертельных случаев.

Виной всему оказалась непредусмотрительность команды предыдущего губернатора, которая, впрочем, по большей части до сих пор трудится в Смольном. Чиновники не закупили достаточное количество техники, а дворников в Северной столице так мало, что на каждого выходит по 41 сотке земли. По нормативу дворник должен убирать ее ежедневно. «Мы бесконечно повторяли уже при рассмотрении бюджета, что уже в бюджете даже теоретически не заложены средства на уборку, есть только 60% от норматива, даже при средней зиме. Я уже не говорю о том, что имеет место сейчас», — заявила депутат Оксана Дмитриева.

Оксана Дмитриева Assembly.spb.ru

Но «Единая Россия» не сочла нужным расследовать обстоятельства такой халатности. Пять оставшихся фракций — КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко», «Партия роста» — идею поддержали, но их набралось всего 12 человек. Закон о парламентском расследовании, коим Вячеслав Макаров грозил неугодным чиновникам Смольного и который был с помпой принят в 2018 году, так и остался лишь страшилкой для неопытных. Полковник Макаров даже своих преданных курсантов из Академии Можайского не призвал снег убирать — опасался военной прокуратуры.

Чего еще не сделал ЗакС за весенний созыв 2019 года? Например, не выбрал почетных граждан Петербурга. Ни режиссер Александр Сокуров, ни ученый-социолог Борис Фирсов, ни легенда советской эстрады Эдита Пьеха не оказались для парламентского большинства достаточно почетными, чтобы присвоить им это звание. Пьехе отказали в 16-й раз. Ни письмо артиста Олега Басилашвили лично спикеру Макарову, ни заступничество директора Эрмитажа Бориса Пиотровского, назвавшего всех троих номинантов символами петербургской культуры, не помогли.

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По-прежнему последними обладателями звания почетного гражданина Петербурга остаются председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл, получившие его в 2017 году. Тогда Вячеслав Макаров уточнил, что выбирали даже не депутаты, «выбирал господь». В 2019 году господь, судя по всему, взял самоотвод.

Добавим, что Законодательное собрание Петербурга в следующий раз в полном составе соберется на пленарное заседание не раньше 25 сентября 2019 года. К этому времени, с большой долей вероятности, в городе уже будет избран новый губернатор.

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