Тбилиси, , 10:35 — REGNUM

Парламент Грузии приостановкой депутатского мандата члену фракции «Национальное движение» Никанора Мелии фактически выдал прокуратуре разрешение на заключение депутата под стражу.

Соответствующее решение законодатели приняли на пленарном заседании 26 июня вечером, после продолжительного обсуждения обращения прокуратуры на заседании комитетов и бюро.

Соратники Мелия по партии и их коллеги из «Европейской Грузии» пытались доказать недопустимость такого решения и грозились, что с арестом Мелия волна протеста в стране еще больше возрастет. Обвинения прокуратуры называли абсурдными и состава уголовного преступления в действиях и призывах своего коллеги не видели. А намерения правительства таким путем усмирить оппонента расценивали как установление в стране диктатуры и начало репрессий.

В знак протеста против разрешения на арест Мелия оппозиционные фракции покинули зал заседаний и в голосовании участия не принимали. Против выступил ряд бывших соратников «Грузинской мечты», которые несколько месяцев назад покинули парламентское большинство и правящую партию и обрели статус независимых депутатов. Несколько несогласных с таким решением оказалось и в самом большинстве. Но свое несогласие они выразили тем, что воздержались при голосовании. В итоге парламент единогласно, 91 голосами, удовлетворил ходатайство прокуратуры и принял постановление о приостановке Никанору Мелия депутатского мандата.

Основанием для возбуждения прокуратурой уголовного дела против члена «Национального движения» Никанора (Ники) Мелия стали его призывы к насильственному захвату парламента, прозвучавшие на акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси 20 июня вечером. По информации прокуратуры,уголовное дело возбуждено по статье 225-й УК Грузии, которая предусматривает ответственность за организацию группового насилия, руководство насилием и активное участие в нем. 26 июня утром прокуратура выдвинула Мелия обвинение и обратилась в парламент с требованием приостановки ему депутатского мандата для дальнейшего заключения под стражу. Парламент оперативно рассмотрел это обращение и в тот же день поздно вечером вынес соответствующее решение.

Депутаты, считавшиеся сторонниками либо членами большинства, которые не поддержали это требование прокуратуры, заявляют, что в представленных прокуратурой материалах недостаточно доказательств вины именно данного конкретного депутата. Оппозиция же считает это решение и действия прокуратуры и правящей партии политическими репрессиями, осуществляемыми по заказу лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили.

Пленарное заседание парламента проходило на фоне очередной акции протеста на проспекте Руставели, формальными организаторами которой считаются студенты и гражданские активисты. Участники акции негативно встретили решение о лишении Мелия депутатских полномочий, а вышедшие к митингующим оппозиционные депутаты выступили на акции с осуждением недемократичных и репрессивных действий властей. Они призывали участников митинга не сдаваться и ежедневно собираться на этом месте, чтобы выразить Иванишвили свой протест и вынудить его уступить власть.

Выступавшие на акции оппозиционные лидеры и гражданские активисты утверждали, что правительство Грузии и сам Иванишвили фактически выполняют «задание России» и поручение самого Гаврилова. Митинг 26 июня перерос в своеобразный «перформанс», участники которого в знак протеста перевязали глаза красной лентой, и включив фонари на мобильных телефонах, осветили свои лица снизу. В таком положении митингующие исполнили государственный гимн Грузии. Затем сорвали повязки и подбросили их вверх. Судя по их четким действиям, к такому «перформансу» участники акции готовились заранее.

Главное требование митингующих на проспекте Руставели остается прежним — отставка главы МВД Георгия Гахария, которого они обвиняют в насильственном разгоне митинга в ночь с 20 на 21 июня, и освобождение всех задержанных при разгоне акции и после нее лиц. Акция у здания парламента должна возобновиться 27 июня в 19:00 часов.

Что касается дальнейших действий прокуратуры, сегодня она обратится в суд с ходатайством о выдаче разрешения на арест Никанора Мелия. Адвокат депутата предполагает, что суд, скорее всего удовлетворит требование прокуратуры, и подчеркивает, что его подзащитный скрываться от правосудия не намерен, так как предъявленные ему обвинения считает абсурдными и необоснованными.

Напомним, что беспорядки и акции протеста в Тбилиси начались 20 июня, а формальным поводом для них стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов. Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию. А за пределами парламента на проспекте Руставели соратники Саакашвили созвали срочный митинг под лозунгами «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе». После того, как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства.

Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующих и полицейских. На следующий день правящая партия сообщила об отставке Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента, но акции на этом не закончились. Они продолжились 22−26 июня, и главными их участниками стали молодые люди, представляющие себя студентами грузинских вузов. Оппозицию первоначально к микрофонам не допускали, но постепенно один за другим на акции стали выступать как соратники Саакашвили, так и лидеры других оппозиционных партий. 24 июня лидер правящей партии выступил с заявлением о готовности обсуждения вопроса перехода на пропорциональную систему выборов парламента. Оппозиция отреагировала на это предложение отрицательно и заявила о намерении продолжать акции и борьбу за выполнение всех требований.

Так как депутат от «Национального движения» Никанор Мелия на акции 20 июня активно призывал сторонников к вторжению в парламент, прокуратура возбудила против него уголовное дело и потребовала от парламента приостановки его мандата.