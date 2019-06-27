Магас, , 10:31 — REGNUM

Полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников 27 июня представил врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова органам власти в республике. На представлении присутствовал бывший глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Матовников подчеркнул, что назначение Калиматова врио главы Ингушетии свидетельствует о высоком доверии к нему президента Владимира Путина и попросил депутатов оказать поддержку в работе новому руководителю республики. С этой же просьбой к ним обратился и Юнус-Бек Евкуров.

Он также отметил, что перед новым главой Ингушетии стоят задачи, которые гораздо сложнее, чем стояли в 2008 году, когда Евкуров пришел к власти.

«Прошу не делиться на различные группировки. Мы все одни, не подводите полпреда президента в СКФО, руководство страны и правительство РФ — они любят нашу республику», — цитирует Евкурова «Интерфакс-Юг».

Напомним, 26 июня президент РФ Владимир Путин принял прошение об отставке главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя Ингушетии Махмуда-Али Калиматова.

Читайте также: Путин назначил врио главы Ингушетии