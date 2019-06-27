Вашингтон, , 10:23 — REGNUM

Китайские компании несколько лет воровали данные у ряда крупнейших мировых IT-корпораций, соответствующее собственное расследование представило агентство Reuters.

Отмечается, что хакеры были якобы связаны с министерством государственной безопасности Китая. Они годами взламывали крупные IT-компании, чтобы получить секретные коммерческие данные корпораций.

По данным издания, хакеры получили данные в том числе американских компаний IBM, Hewlett-Packard, DXC Technology и японских Fujitsu и NTT Data.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года власти США обвинили китайских хакеров в атаках на аэрокосмическое агентство НАСА, министерство энергетики и военно-морской флот. Сообщалось, что хакера производили атаки по заданию правительства и спецслужб Китая, в частности министерства внутренней безопасности КНР.

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