Киев, , 09:57 — REGNUM

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан не исключает, что может занять пост главы правительства. Об этом он заявил 26 июня в эфире телеканала «1+1».

На прямой вопрос журналиста по поводу возможного премьерства, Богдан ответил: «Пока нет, но nobody knows (никто не знает — ИА REGNUM )».

Чиновник рассказал, что его должность может занять первый помощник Зеленского Сергей Шефир.

«Я ему постоянно предлагаю, что мы можем поменяться. Он говорил — нет, но последний раз согласился. Возможно, мы поменяемся. Возможно, я буду первым помощником. Есть такой план», — добавил Богдан.

Он также отметил, что давно не встречался со своим бывшим работодателем, олигархом Игорем Коломойским:

«Раньше практически каждый день встречался. Сейчас я не могу с ним встретиться и выпить кофе. Я не человек Коломойского. Я человек Зеленского».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее соратник Зеленского, глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что «нормандский формат» переговоров по Донбассу нужно расширить другими странами — участницами Будапештского меморандума.

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