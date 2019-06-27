Киев, , 09:50 — REGNUM

Сотрудники администрации президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу из Киева в другой город, сообщил депутат Верховной рады Вадим Рабинович (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь»).

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Столицу Украины Киев надо перенести в другое место. Это официальное заявление партии Зеленского. Кривой Рог там насторожился, еще другие города», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина», добавив, что он не против устраивать из Украины «95 квартал».

«Но что мы кушать в конце этого будем?» — задался вопросом депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что Зеленский в течение 2019 года переименует администрацию президента и переместит её в здание Украинского дома в Киеве (бывший музей Ленина). После переезда администрации, в старом здании на улице Банковой могут сделать музей.

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