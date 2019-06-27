Вашингтон, , 09:31 — REGNUM

Россия обязана принять ответные шаги по «выводу вооружения» на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе, написал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на своей странице в Twitter.

«Хороший шаг Украины в Станице Луганской, — написал Волкер. — Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включая вывод тяжелого вооружения и разоружение незаконных вооруженных формирований».

При этом о каких именно российских вооружениях идет речь, он не уточнил. Также подтверждающих документов о том, что в Донбассе действительно есть вооружение РФ, Волкер не предоставил.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня на участке линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) начала разведение сил, прописанное в Минских соглашениях. Весь процесс займет до трех дней, после чего власти ЛНР уведомят Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о завершении данного процесса.