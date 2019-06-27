Москва, 27 июня 2019, 09:16 — REGNUM
С 24 по 26 июня в Совете Федерации Федерального Собрания РФ проходили Дни Красноярского края. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подвела итоги рабочих форматов.
Она поблагодарила руководство региона и участников делегации «за такую основательную подготовку Дней Красноярского края» в Совфеде.
Уточняется, что по итогам работы было подготовлено постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Красноярского края».
По словам красноярского губернатора Александра Усса, в итоговом постановлении нашли своё отражение практически все предложения, подготовленные правительством края для рассмотрения на комитетах Совфеда.
Усс рассказал, что в проекте постановления значатся вопросы поддержки социальной сферы, реконструкции объектов культуры, создания детской многопрофильной больницы.
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Добавим, 26 июня в рамках заседания Совета Федерации состоялся «Час субъекта Российской Федерации». Выступая, Александр Усс отметил, что основа динамичного развития края — это крупные инвестиционные проекты:
«Ежегодно в экономику региона поступает более 420 млрд рублей инвестиций, при этом за последние 10 лет их объём увеличился в 1,5 раза».
Особый акцент глава региона сделал на лесопромышленном комплексе края. По его словам, необходимо увеличить финансирование деятельности по выполнению переданных краю полномочий в сфере лесных отношений.
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Между тем, как сообщили ИА REGNUM в мэрии Красноярска, одной из главных тем в Совете Федерации стала тема улучшения экологии в краевой столице.
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Отдельно губернатор выделил задачу по сокращению выбросов городского транспорта в Красноярске.
Напомним, Дни Красноярского края в Совете Федерации проходили с 24 по 26 июня. Мероприятия были приурочены к 85-летию со дня образования региона. В состав делегации вошли красноярские министры, депутаты, руководители предприятий и организаций.