Токио, , 09:03 — REGNUM

Сильные ливни могут обрушиться на район проведения саммита Группы двадцати (G20) в Японии. Правительством страны создан на этот случай кризисный штаб, сообщают организаторы мероприятия.

Зона низкого давления, способная преобразоваться в тайфун, формируется к югу от Японии. Синоптики не исключают её перемещения на северо-восток и влияния на погоду в юго-западных районах основной территории страны.

Так, в Осаке уже идет дождь, который, по оценкам, усилится в течение дня, уточняет ТАСС. Саммит G20 состоится в Осаке 28 и 29 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил встречи Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом в Осаке. Подготовка к таким переговорам ведётся, отметил он.

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