Москва, , 08:50 — REGNUM

Китайские военные провели успешные испытания зенитных ракетных систем С-400, поставленных Россией. Об этом сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, передает «Россия-24».

С-400 Владислав Осипов © ИА REGNUM

Он отметил, что Китай первым из зарубежных стран приобрел российские С-400. Испытания ракетных комплексов прошли на одном из китайских полигонов.

«Стрельбы прошли очень успешно, все довольны», — подчеркнул Шугаев.

Кроме того, Китай заключил контракт на поставку новейших российских истребителей Су-35. Договор почти исполнен, боевые машины уже находятся у заказчика, пояснил глава ведомства, отметив в целом положительное военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина.

Как сообщало ИА REGNUM, российские С-400 также ожидают в Турции вопреки противодействию со стороны США. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки зенитных ракетных систем начнутся уже в июле.

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